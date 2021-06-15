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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:57

kimdir? karakterini canlandıran , nereli?

Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Emanet Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli?

son günlerin hayatıyla öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Ünlü oyuncu daha önce bir filmde rol alırken asıl çıkışını Emanet dizisiyle yapmıştır. Dizide Yaman karakterini canlandıran oyuncunun 2007 yılında katıldığı Best model of Turkey yarışmasında iyi bir derece yaptığı biliniyor. Emanet dizisini ilk kez izleyenler ise , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. İşte, 1986 yılında İstanbul’da doğan ve hakkında bilinmeyenleri

Emanet dizisinde Yaman karakterini canlandıran hayatı merak ediliyor. Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan dizide rol alan oyuncunun müzik alanında da çalışmalar yaptığı biliniyor. Halil İbrahim Ceyhan almış olduğu oyunculuk eğitimleri sonrasında Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Emanet dizisinde ilk dizi deneyimine yaşamıştır. Peki , kaç yaşında, nereli? !

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da doğan Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinde Yaman karakterini canlandırıyor. 2007 yılında katıldığı Best model of Turkey yarışmasında iyi bir derece yapan Halil İbrahim Ceyhan daha sonra müzik alanında çalışmalara başlamıştır.

2009 yılında kendine ait YouTube müzik kanalında yayınladığı şarkılar ile sosyal medyada iyice ünlenmiş olan Halil İbrahim Ceyhan almış olduğu oyunculuk eğitimleri sonrasında Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Emanet dizisinde ilk dizi deneyimine yaşamıştır. Emanet dizisinde Yaman karakteri ile izlediğimiz Halil İbrahim Ceyhan daha önce herhangi bir dizide oynamadı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

Emanet (Yaman, TV Dizisi 2020)

Hemen Döneriz (Sinema Filmi 2019)

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Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Emanet Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli?
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