Haliliye Belediyesi’nden toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleşti

Haliliye Belediyesi Sancaktar Mahallesinde toplu Taziyeevi, Cami, Semt Pazarı, Park temel atma ile Halı Sahalar, Merkez ve Kırsal Asfaltlama, Kimlikli Parklar açılışı AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahaman Kırıkçı İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, MKYK Üyesi Vildan Polat, Ak Parti Kadın kolları Başkanı Demet Saatçi Gücen Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetliler katılımıyla gerçekleşti.

Sancaktar Mahallesinde gerçekleştirilen temel atma töreni ile vatandaşların katılım sonucunda yapıldı. Telekonferans ile birçok noktada gerçekleştirilen çalışmalar ile başlatılan projeler toplu açılış töreni ile yapıldı.

Yapılan açılışa katılım gösteren AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi; "Gittiğimiz yerlerde en çok hoşumuza giden açılış törenleri ve temel atma törenleridir. Temel atma törenleri bir başlangıç açılış törenleri de bir sonuçtur. Bugün Haliliye ilçemizde hem temel atma törenlerini hem de açılış törenlerini birlikte yaşıyoruz. Bu iki mutluğu birlikte yaşamamıza vesile olan ve canla başla, gayretle çalışan Haliliye Belediye Başkanımız değerli kardeşim Mehmet Canpolat başkanımızı tebrik ediyorum."