Hatayspor 1 Temmuz’da hazırlıklara başlıyor

Verilecek olan 3 günlük izinin ardından Atakaş Hatayspor ikinci etap hazırlık kampını Düzce Topuk Yaylasında yapacak. 22 Temmuz'da başlayacak olan ikinci etap kamp çalışmaları 1 Ağustos'ta sona erecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlık programı belli olan Atatakaş Hatayspor'da bir yandan da transfer çalışmaları da sürüyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu renklerine bağlayan Transfer Komitesi bir yandan Ryane Aabid gibi sözleşmesi biten futbolcularıyla görüşürken, diğer yandan dış transferle ilgileniyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın verdiği listede yer alan yerli ve yabancı futbolcularla görüşen Transfer komitesi yeni transferleri hazırlık kampına yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.