Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hatayspor 1 Temmuz’da hazırlıklara başlıyor
Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:52

Hatayspor 1 Temmuz’da hazırlıklara başlıyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatayspor 1 Temmuz’da hazırlıklara başlıyor

Atakaş Hatayspor'un 2021-2022 futbol sezonunun hazırlık programı belli oldu. Bordo-Beyazlılar programa göre yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak. 1 Temmuz günü 'da toplanacak olan Atakaş Hatayspor ilk etap hazırlık çalışmalarını burada yapacak. 19 Günlük ilk etap hazırlık çalışmalarına 19 Temmuz'da son noktayı koyacak olan Bordo-Beyazlı futbolculara 3 gün izin verilecek.

Verilecek olan 3 günlük izinin ardından Atakaş Hatayspor ikinci etap hazırlık kampını Düzce Topuk Yaylasında yapacak. 22 Temmuz'da başlayacak olan ikinci etap kamp çalışmaları 1 Ağustos'ta sona erecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlık programı belli olan Atatakaş Hatayspor'da bir yandan da transfer çalışmaları da sürüyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu renklerine bağlayan Transfer Komitesi bir yandan Ryane Aabid gibi sözleşmesi biten futbolcularıyla görüşürken, diğer yandan dış transferle ilgileniyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın verdiği listede yer alan yerli ve yabancı futbolcularla görüşen Transfer komitesi yeni transferleri hazırlık kampına yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor 1 Temmuz’da hazırlıklara başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA