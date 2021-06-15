Son dakika: Sosyete bu ölümle sarsılmıştı! İş insanı Fırat Özgöçer’in ölüm sebebi ortaya çıktı!

Son dakika:İstanbul Cihangir'deki evinde ölü bulunan Sub Karaköy'ün kurucusu iş insanı Fırat Özgöçer'in sır ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, intihar ihtimalinin güçlendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, iş insanı Bodrum'daki arkadaşlarına bir mail attı. Mailde arkadaşından bu şekilde ayrılmanın üzüntüsünü duyduğunu, fakat yaşamak istemediğini belirten bir metin vardı.
Mail ile polise haber vermesini istediği arkadaşının cansız bedenini de görmesini istemediğini belirten iş insanı, canına kıydığı için tüm arkadaşlarından özür dilediğini de belirtti.
İNTİHAR ETMİŞ
İş insanı Özgeçer'in kendisini doğalgaz borusuna asmış şekilde bulunduğu öğrenilirken başlatılan soruşturmanın sürdüğü elde edilen bilgiler arasında yer aldı.