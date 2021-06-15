Son dakika: Sosyete bu ölümle sarsılmıştı! İş insanı Fırat Özgöçer’in ölüm sebebi ortaya çıktı!

Muğla Bodrum'da da turizm yatırımları olan Sub Karaköy'ün kurucusu iş insanı Fırat Özgöçer'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada genç iş insanının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyordu.