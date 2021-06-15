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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:26 Son Güncelleme: 15.6.2021 14:44

: bu ölümle sarsılmıştı! İş insanı ’in ölüm sebebi ortaya çıktı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: Sosyete bu ölümle sarsılmıştı! İş insanı Fırat Özgöçer’in ölüm sebebi ortaya çıktı!

haber:’da turizm yatırımları olan Sub Karaköy’ün kurucusu iş insanı ’in Cihangir’deki evinde intihar ettiği belirlendi. Doğalgaz borusuna kendisini asan iş insanının canına kıymadan önce arkadaşlarına mail atarak intiharından haberdar ettiği ortaya çıktı.

: Cihangir'deki evinde ölü bulunan Sub Karaköy'ün kurucusu iş insanı 'in sır ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

'da da turizm yatırımları olan Sub Karaköy'ün kurucusu iş insanı Fırat Özgöçer'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada genç iş insanının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyordu.

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, intihar ihtimalinin güçlendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, iş insanı Bodrum'daki arkadaşlarına bir mail attı. Mailde arkadaşından bu şekilde ayrılmanın üzüntüsünü duyduğunu, fakat yaşamak istemediğini belirten bir metin vardı.

Mail ile polise haber vermesini istediği arkadaşının cansız bedenini de görmesini istemediğini belirten iş insanı, canına kıydığı için tüm arkadaşlarından özür dilediğini de belirtti.

İNTİHAR ETMİŞ

İş insanı Özgeçer'in kendisini doğalgaz borusuna asmış şekilde bulunduğu öğrenilirken başlatılan soruşturmanın sürdüğü elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

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Son dakika: Sosyete bu ölümle sarsılmıştı! İş insanı Fırat Özgöçer’in ölüm sebebi ortaya çıktı!
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