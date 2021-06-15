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Giriş Tarihi: 15.6.2021 19:15

İstanbul Havalimanı'nda yolculara sürprizi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı İstanbul Havalimanı’nda yaşandı. Kılık değiştirerek yolcuların arasına karışan eski milli futbolcu , seyahat etmek için havalimanına gelen yolcuları heyecanlı bir yarışmaya davet etti. Yarışmayı kazananan bir yolcu Bakü'de oynanacak İsviçre-Türkiye maçına çift kişilik bilet kazandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile eski milli futbolcu , devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında ortak bir projeye imza attı.

Baston, kasket ve gözlük kullanarak yaşlı adam kılığına giren Kahveci, İstanbul Havalimanı terminalinde yolculara bazı sorular yöneltti.

Kahveci'nin sorularına doğru yanıt veren yolcular için iki aşamalı yarışma yapıldı. Önce terminal içerisine yerleştirilen Milli Takım formasının ve futbol topunun yerini bulan yolcular , son olarak penaltı yarışmasına katıldı.

Kazanan yolcu bilet ve konaklama giderleri dahil Bakü'de oynanacak İsviçre-Türkiye maçı için çift kişilik bilet kazandı.

Yarışma sonunda eski milli futbolcunun aksesuarlarını çıkarması üzerine ise karşısındaki kişinin Nihat Kahveci olduğunu anlayan yarışmacı ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Seyahat etmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu, sürpriz şekilde terminalden milli maç için çift kişilik bilet kazanarak ayrıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından "Avrupa Şampiyonası heyecanı İstanbulHavalimanı'nda! Eski milli futbolcumuz kimliğini sakladı, yolcularımızı heyecanlı bir yarışmaya davet etti. En iyi olan İsviçre - Türkiye maçına çift kişilik davetiye kazandı" notuyla paylaşılan video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

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İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi
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