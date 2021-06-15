İstanbul’da genç kadına dehşeti yaşattı! 3 yıllık arkadaşına silah zoruyla tecavüz etti

'İLİŞKİYE GİRDİĞİMİZİ HATIRLAMIYORUM'

Mağdur kadın karakolda verdiği ifadesinde, kardeşi dediği kişinin kendisini buluşmak için çağırdığını ardından silah zoruyla tecavüz ettiğini anlattı. Şikâyet üzerine harekete geçen emniyet güçleri H.S.'yi ikamet adresinde gözaltına aldı. Karakolda ifade veren saldırgan genç kadınla 3 yıldır arkadaş olduğunu ofise işçilere bakmak için geldiklerini D.A., ile öpüştüklerini ancak cinsel ilişkiye girip girmediklerini hatırlamadığını söyledi.

ADLİ TIP RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında mağdur kadın Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Doktorlar tarafından yapılan muayenede D.A.'da cinsel saldırı sonucu ekimoz, kızarıklık ve laserasyona rastlanmadığı anlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan moleküler genetik inceleme yapılması için rapor hazırlanmasını talep etti.