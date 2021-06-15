İstanbul’da genç kadına dehşeti yaşattı! 3 yıllık arkadaşına silah zoruyla tecavüz etti

İstanbul'da 3 yıllık arkadaşının dışarı çıkma davetini kabul eden genç kadın hayatının kâbusunu yaşadı. İş yerine bakma bahanesiyle genç kadını ofisine götüren saldırgan, silah zoruyla arkadaşına tecavüz etti. Olay Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki D.A., isimli genç kadın 36 yaşındaki H.S., ile 3 yıldır arkadaştı. Olay günü H.S., genç kadına buluşmak için mesaj attı. Birlikte vakit geçiren iki arkadaş daha sonra H.S.'nin aracıyla birlikte yola koyuldu.
İŞÇİLERE BAKMA BAHANESİYLE OFİSE GÖTÜRDÜ
Genç adam yolda arkadaşı D.A.'ya Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan iş yerine gidip işçilere bakması gerektiğini söyleyerek güzergâhını değiştirdi. H.S., yanında götürdüğü genç kadını iş yerinde zorla araçtan indirerek dükkanın içerisine soktu. Ardından belinden silahını çıkaran H.S., genç kadına doğrultarak yukarı çıkmasını istedi.
SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ ETTİ
İddiaya göre H.S., D.A.'ya soyunmazsa ateş edeceğini söyledi. Korkuya kapılan mağdur kadın ağlayarak üzerinde bulunan kıyafetlerini çıkardı. Genç kadına cinsel saldırıda bulunan saldırgan yine iddiaya göre birde D.A.'nın fotoğraflarını çekti. Tecavüze maruz kalan genç kadın iş yerinden ayrıldıktan sonra soluğu karakolda aldı.
'İLİŞKİYE GİRDİĞİMİZİ HATIRLAMIYORUM'
Mağdur kadın karakolda verdiği ifadesinde, kardeşi dediği kişinin kendisini buluşmak için çağırdığını ardından silah zoruyla tecavüz ettiğini anlattı. Şikâyet üzerine harekete geçen emniyet güçleri H.S.'yi ikamet adresinde gözaltına aldı. Karakolda ifade veren saldırgan genç kadınla 3 yıldır arkadaş olduğunu ofise işçilere bakmak için geldiklerini D.A., ile öpüştüklerini ancak cinsel ilişkiye girip girmediklerini hatırlamadığını söyledi.
ADLİ TIP RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAK
İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında mağdur kadın Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Doktorlar tarafından yapılan muayenede D.A.'da cinsel saldırı sonucu ekimoz, kızarıklık ve laserasyona rastlanmadığı anlatıldı. Savcılık soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan moleküler genetik inceleme yapılması için rapor hazırlanmasını talep etti.
SİLAHLA TEHDİT KAMERADA
Cinsel saldırı olayına ilişkin iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleme altına alındı. Görüntülerde H.S.'nin belinden silahı çıkardığı ve D.A.'nın müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda H.S., hakkında ^Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında fezleke düzenleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
20,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Fezleke üzerinde yapılan inceleme sonunda şüpheli hakkında 20,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede olay gününe yönelik bilgi sahibi olan vatandaşların ifadelerine yer verildi. İfade veren tanıklardan A.E., isimli genç kadın kendisini önce H.S.'nin aradığını ve D.A.'yı eve bırakacağını söylediğini ardından D.A.'nın arayıp arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını anlattığını söyledi. Şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.