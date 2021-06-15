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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:37 Son Güncelleme: 15.6.2021 09:49

İşte 'nin son hali! Çalışmalar havadan görüntülendi

DHA
İşte AKM'nin son hali! Çalışmalar havadan görüntülendi

Taksim'de yapımına devam edilen () inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan 'nin yapımı devam ediyor. Çalışmalar hızla sürerken, AKM'nin Taksim'e bakan bölümündeki demir panolar ve bez afiş kaldırıldı.

Panoların kaldırılmasıyla 'nin Taksim Meydanı'na bakan tarafı ön plana çıktı. Binadaki çalışmalar ve panoların sökümü havadan da görüntülendi.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Yeni AKM'nin 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

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İşte AKM'nin son hali! Çalışmalar havadan görüntülendi
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