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Giriş Tarihi: 15.6.2021

İşte ’da ilk temelin atılacağı nokta

ABBAS ÇAKAR
İşte Kanal İstanbul’da ilk temelin atılacağı nokta

Dev projede ilk köprünün temeli 26 Haziran’da atılacak. Bölgedeki hummalı çalışma ilk kez havadan görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'nde yaptığı açıklamada, "'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; -Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte 'ı, Avrasya tünelini de istemedi. 'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. Kim ne derse desin, biz sizden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" dedi. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Tören öncesi yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.

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İşte Kanal İstanbul’da ilk temelin atılacağı nokta
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