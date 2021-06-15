Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de hamile yunus hüznü
Giriş Tarihi: 15.6.2021

’de hamile yunus hüznü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de hamile yunus hüznü
Selçuk'taki Pamucak sahiline vuran çizgili yunus, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı , "İskelenin altından çıkarılan yunus, botuyla derin sulara götürüldü. Ancak akşam tekrar geldiği ve kıyıda yüzdüğü tespit edildi. Dün sabah karaya vurdu ve öldü. Plastik şüphesiyle kontrol edildiğinde karnından bir yavru çıkarıldı. 12 aylık hamileliğin sonlarına yaklaşan yunus ve yavrusu ne yazık ki hayatını kaybetti" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de hamile yunus hüznü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA