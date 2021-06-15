İzmir’de hamile yunus hüznü

İZMİR
Selçuk'taki Pamucak sahiline vuran çizgili yunus, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü
, "İskelenin altından çıkarılan yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı
botuyla derin sulara götürüldü. Ancak akşam tekrar geldiği ve kıyıda yüzdüğü tespit edildi. Dün sabah karaya vurdu ve öldü. Plastik şüphesiyle kontrol edildiğinde karnından bir yavru çıkarıldı. 12 aylık hamileliğin sonlarına yaklaşan yunus ve yavrusu ne yazık ki hayatını kaybetti" dedi.