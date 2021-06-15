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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:29

Kadınların el emeği değerini bulacak

ABBAS ÇAKAR
Kadınların el emeği değerini bulacak

Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nda bulunan halk eğitim kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Söğüt, “Kadın El Emekleri Satış Noktası ile el emeği çalışmalarını değerini bulacak” dedi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda bulunan Halk Eğitim Merkezi Kursu'nu ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Aslı Ertik ile birlikte kursiyerleri ziyaret eden Başkan Söğüt, yaptıkları eserleri inceledi. Kadın kursiyeleri tebrik eden Başkan Şener Söğüt, "Sizler üretin bizler de bunları satarak ekonominize katkı sağlayabileceğiniz alanlar oluşturalım" dedi.

SATIŞ ÜNİTELERİ KOYUYORUZ

Kadınlarımızın el emeğini kazanca çevirmeleri için Tütünçiftlik Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Kadın El Emekleri Satış Noktası'nı hayata geçireceklerini belirten Başkan Söğüt, "Körfezli kadınlarımızın el emekleri, hak ettiği değere kavuşuyor. Hem merkezi noktada hem de sahil bölgelerimizde satış üniteleri koyacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

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Kadınların el emeği değerini bulacak
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