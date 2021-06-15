Kamyonet kasasında yolculuk pahalıya patladı

İstanbul Zeytinburnu'nda kamyonet kasasında yolcu taşıyan sürücü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. Sürücüye bin 223 lira idari para cezası kesildi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinden yapılan çalışmada; Hafta sonu sosyal medyada paylaşılan görüntülerde "Güvenli Yolculuk" başlığıyla kamyonet kasasında giden bir kişi görüldü. Zeytinburnu Kaneydy Caddesi üzerinde aracın kasa kısmında güvensiz şekilde yolcu taşıyan aracın plakasının 16 CUT 51, sürücünün de H. U isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sürücü H. U'ya KTK'nın 65/1-G (Araç dışına yolcu bindirmek) maddesinden bin 223 lira trafik idari para cezası uygulandı.