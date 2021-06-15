Karaköprü’de Müslüm Gürses Müzesi açıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi müze şehir yapma hedefinde yeni bir müzeyi Karaköprü'ye kazandırdı. Şanlıurfalı merhum sanatçı Müslüm Gürses' in hatırasını yaşatmak için Şanlıurfa Valiliği bünyesinde geçtiğimiz yıllarda açılan Müslüm Gürses Müzesi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle ilçeye taşındı.

Karaköprü yaşam park içerisindeki müze yapılan açılış töreniyle hizmete açıldı. Müzenin içerisinde Müslüm Gürses'e ait kişisel kıyafetler ve malzemeler bulunurken, sanatçının fotoğrafları ve albümleri sergileniyor. Müzenin açılışına müzeyi ilçeye kazandıran Başkan Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Y. Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanları, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Müslüm Gürses Müzesinin açılışına sürpriz olarak Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Bülent Şevik de davetli katıldı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise konuşmasında şehirleri şehir yapan şeyin kültürü, medeniyeti ve etkinlikleri olduğunu dile getirerek, "Şanlıurfa kadim bir medeniyetin ürünüdür. Bu şehrin birçok değeri vardır ve Müslüm Gürses de onlardan biridir. Bu müzenin ilçeye kazandırılmasını sağlayan belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müslüm Gürses Müzesi Karaköprü'ye hayırlı olsun" dedi.

Açılış öncesi Başkan Baydilli, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz ve misafirlere El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi ile Basın ve Sinema Müzesini gezdirerek tanıtımını yaptı. Karaköprü Yaşam Park içerisindeki Müslüm Gürses Müzesi pazartesi günleri haricinde her gün mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.