Kars’ta huzur uygulaması

Kars'ta Jandarma ekipleri Kars Valiliğinin koordinesinde Huzur Güven Uygulaması yaptı. 232 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen huzur uygulamasında il giriş çıkış ve ara ilçe yollarının tamamında kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 bin 430 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamalar neticesinde 1 hırsızlık, 1 uyuşturucu ticareti yapma suçundan arana ve 3 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı. 1 kayıp çocuk da yapılan huzur güvenlik uygulamaları sayesinde bulundu. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. 14 araç sahibine 17 bin 485 tl idari para cezası uygulanmıştır. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada uygulamanın detayları verilirken; "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.