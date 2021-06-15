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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:08

’ta huzur uygulaması

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Kars’ta huzur uygulaması

’ta 232 jandarma personeli Huzur Güvenlik Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda kayıp 1 çocukta bulunurken 5 suçluda yakalandı.

'ta Jandarma ekipleri Kars Valiliğinin koordinesinde Huzur Güven Uygulaması yaptı. 232 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleşen huzur uygulamasında il giriş çıkış ve ara ilçe yollarının tamamında kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde 3 bin 430 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamalar neticesinde 1 hırsızlık, 1 uyuşturucu ticareti yapma suçundan arana ve 3 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı. 1 kayıp çocuk da yapılan huzur güvenlik uygulamaları sayesinde bulundu. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. 14 araç sahibine 17 bin 485 tl idari para cezası uygulanmıştır. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada uygulamanın detayları verilirken; "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Kars’ta huzur uygulaması
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