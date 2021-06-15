Kartepeli gençler kitaplarına kavuştu

Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü münasebetiyle ilçe genelinde 102 gence kitap kampanyası başlattı. Gelen rekor başvuru sonrasında Başkan Kocaman'ın talimatıyla sayı 900 kitap setine çıkarılarak dağıtımı gerçekleştirildi.

HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ

Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde Kartepe Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da katıldı. Gençlerle sohbet ederek kitaplarını hediye eden Başkan Kocaman, bu tür desteklerin devam edeceğini belirtti.

KOCAMAN'A TEŞEKKÜR

Kitap teslim töreni sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek "Dijital ortamın zirve yaptığı bu zamanda elinizin altında teknoloji varken gelip de burada dokunarak 19 Mayıs gibi anlamlı bir günün bu proje ile taçlandırılması çok güzel oldu. Buraya kadar geldiniz. Kitaptan ayrılmayın. Son yıllarda kitap okumak meşakkatli bir iş durumuna geldi. Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman her zaman bizlerin yanındadır. Yeter ki sizler okuyun. 102 kitap seti ile çıkılan yolda 900 set hediye edildi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

KOCAMAN; HEMŞEHRİLERİMLE GURUR DUYUYORUM

19 Mayıs kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde bu etkinliği planladık" diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "102 kitap seti hediye etmek üzere yola çıktık. Sürecin başlanmasıyla çok yoğun bir talep geldi. 900 talep gelince hemşehrilerimle gurur duydum. Kitaba, okumaya, bilgiye bu kadar önem veren Kartepeli gençlerimizi görmek bizleri çok mutlu etti. 102 kitap seti hediyemizi 900'e çıkardık. Kitap hediye edeceğimizden bunun sayısı olmaz diyerek bütün başvuru yapan gençlerimize setler hazırlandı. Ben sizlere kalben teşekkür ediyorum. Sizleri gördükçe ülkemizin ve Kartepemizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bende sizin bir abiniz olarak her zaman yanınızdayım. Neye ihtiyacınız olursa her zaman bekleriz. Bu tür programlarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.