Kayseri'de avukatın otomobiline zarar veren zanlının cezası belli oldu!

Olay, 2 Mayıs 2018'de, merkez Kocasinan ilçesindeki Kayseri Barosu avukatlarından Özden Ertan'a ait ofisin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ertan'ın müvekkili A.K., 120 bin TL borçlu olduğu Ö.K. ile sorun yaşadı. A.K.'nin borçlarını ödemesine rağmen olaya sonradan dahil olan Hüseyin T. ile oğulları Ahmet T. ve Muhammet T., Ertan'ın ofisinin bulunduğu iş merkezinin otoparkına geldi. Şüpheliler, burada Ertan'ın otomobilinin 2 lastiğini bıçakla keserek, kaçtı. Olayın ardından Ertan'ın şikayeti üzerine şüpheliler hakkında 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Ekim 2018'de görülen davada baba ile oğulları, tutuksuz yargılandıkları davada 'mala zarar verme' suçundan beraat etti. Şikayetçi avukat Ertan'ın karara itiraz etmesinin ardından dosyanın geldiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı haklı bularak, Hüseyin T.'nin cezalandırılması gerektiğini belirtti ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Hüseyin T. katılırken, oğulları Ahmet T. ve Muhammet T. ise salonda yer almadı. Şikayetçi Özden Ertan ile avukatı da duruşmaya katıldı. Şikayetinin devam ettiğini belirten Ertan, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz sanık Hüseyin T. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Hüseyin T.'yi 'mala zarar verme' suçundan 4 ay hapis çarptırırken, tutuksuz sanıklar Ahmet T. ve Muhammet T.'nin ise aynı suçtan beraatine hükmetti.