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Giriş Tarihi: 15.6.2021 19:01

'de doktoru vuran saldırgan tutuklandı

İHA
Kayseri'de doktoru vuran saldırgan tutuklandı

'nin ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji doktorunu tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda Devlet Hastanesi'nde görevli Erdal Kurt, iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Doktor Erdal Kurt yaralanırken, şüpheli M.G. olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Doktor Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edildi. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de doktoru vuran saldırgan tutuklandı
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