Kebapçıya kaleşlikofla ateş edenler krokiyle yakalandı

Adana'da 32 yaşındaki Kemal G., bir süre önce Fatih K. ile açtığı kebap dürüm evinin ortaklığından ayrılınca iki arkadaş arasında husumet oluştu. İddiaya göre; Kemal G., eski iş yerini gece saatlerinde yanında bulunan 3 kişiyle birlikte kaleşlikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla kurşunlayarak kayıplara karıştı. Polis, 300 güvenlik kamerasının kaydettiği 4 bin 500 saat görüntüyü saniye saniye izleyerek zanlıların araçla kaçış yönünü tespit edip kroki çizdi. Şüphelilerin yerlerini tek tek belirleyen ekipler, olaya karışan 4 zanlıdan 3'ünü kıskıvrak yakaladı.

KÜS OLDUĞU KİŞİYLE KONUŞTU

Olay 5 Haziran'da gece saat 02:00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan dürüm evi ve kafede meydana geldi. İddiaya göre; Kemal G., iş yeri ortağı Fatih K. (39) ile küs olduğu kişilerle konuşmaları yüzünden tartıştı. Bu yüzden aralarında husumet oluşan iki arkadaşın ortaklığı da bozuldu. Eski iş ortağına gözdağı vermek isteyen Kemal G., bir araç kiralayarak yanına Mehmet Salih A. (21), Kasım B. (18) ve Nusret K.'yi (20) alarak dürüm evine gitti. Araç içinde bulunan şüpheliler, iş yerine kaleşlikof ve tabancayla ateş ettikten sonra kayıplara karıştı.

300 GÜVENLİK KAMERASI

Vatandaşın haber vermesi üzerine polis olay yerine geldi. Şans eseri can kaybının bulunmadığı sadece maddi hasarın oluştuğu iş yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki iş yeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların 01 DPG 46 plakalı araç içinden ateş ettiğini tespit eden polis otomobilin kaçış güzergahında bulunan 300 ayrı kameranın kaydettiği 4 bin 500 saat görüntüyü izledi. Kroki çizerek zanlıların 20 kilometrelik alan içinde attıkları her adımı tek tek belirleyen gasp dedektiflikleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

FİRARİ ARANIYOR

Yapılan operasyonda Mehmet Salih A., Kasım B. ve Nusret K. gözaltına alınırken evlerinde yapılan arama da 4 tüfek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. 'Mala zarar verme', 'Birden fazla kişi ile silahla tehdit' suçlarından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Kasım B. ve Nusret K. tutuklanırken Mehmet Salih A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, firari zanlı Kemal G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.