Kene kabusu geri döndü

Sivas'ta hayvanlarının üzerine yapışan keneleri eliyle temizleyen çiftçi Halil Sezer (71), KKKA virüsü kaptı. Hastanede tedavi altına alınan Halil Sezer hayatını kaybetti.

Sivas'ta merkeze bağlı Çatalkaya köyünde çiftçilik yapan Halil Sezer, arazide otlattığı hayvanlarının üzerine kene yapıştığını fark etti. Eliyle keneleri temizleyen Halil Sezer bir süre sonra yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık ve kas ağrısı belirtileri gösterdi. Yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Halil Sezer'e Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konuldu. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Halil Sezer, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Halil Sezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sezer, Çatalkaya köyünde son yolculuğuna uğurlandı.