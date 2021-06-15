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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:53

ne zaman yapılacak? tarihi belli oldu!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi belli oldu!

Efsanelerle dolu , hey yıl belirli dönemlerde yapılıyor. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021 yılında yapılacak. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gözler Türkiye Güreş Federasyonu takvimine çevrildi. Buna göre, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? İşte, tarihi ve düzenlenecek güreşler hakkında merak edilen bilgiler...

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi belli oldu!
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