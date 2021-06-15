Efsanelerle dolu Kırkpınar Yağlı Güreşleri, hey yıl belirli dönemlerde yapılıyor. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021 yılında yapılacak. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte gözler Türkiye Güreş Federasyonu takvimine çevrildi. Buna göre, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? İşte, 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve düzenlenecek güreşler hakkında merak edilen bilgiler...
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi belli oldu!