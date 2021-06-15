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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:01

Kışın görmedikleri karı yazın gördüler

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kışın görmedikleri karı yazın gördüler

’da besicilik yapan çobanlar çocuklarıyla birlikte dağlara gitmeye başladı. Son bahara kadar hayvanlarını dağlarda otlatacak olan aileler, 3 yalık zorlu serüvene başladı.

Iğdırlı hayvancılarda, hayvanlarını alarak 'nın ilçesindeki dağlara götürdü. Yüksek rakımlı yerlerde ise hala karların erimediğini gören göçerlerin çocukları, karın keyfini doyasıya çıkardı. Haziran'ın ortasında kar keyfi yaşayan çocuklar ise kış aylarında 'da göremedikleri karı yaz ayında görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Haziran ayında ortasında karı görünce yaşadığı mutluluğu anlatan 13 yaşındaki Ekrem Malkat, "Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünden geliyoruz. Benim adım Ekrem Malkat. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan yaylalara geldik. Burada kar var. Yaz mevsiminin ortasında karı görüyoruz. Arkadaşlarımızla gelip burada kartopu oynuyoruz. Naylon poşetlerle kayıyoruz. Yaz mevsiminin ortasında karı gördüğümüz için çok mutluyuz." dedi.

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Kışın görmedikleri karı yazın gördüler
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