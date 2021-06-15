Kışın görmedikleri karı yazın gördüler

Iğdırlı hayvancılarda, hayvanlarını alarak Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki dağlara götürdü. Yüksek rakımlı yerlerde ise hala karların erimediğini gören göçerlerin çocukları, karın keyfini doyasıya çıkardı. Haziran'ın ortasında kar keyfi yaşayan çocuklar ise kış aylarında Iğdır'da göremedikleri karı yaz ayında görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Haziran ayında ortasında karı görünce yaşadığı mutluluğu anlatan 13 yaşındaki Ekrem Malkat, "Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünden geliyoruz. Benim adım Ekrem Malkat. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan yaylalara geldik. Burada kar var. Yaz mevsiminin ortasında karı görüyoruz. Arkadaşlarımızla gelip burada kartopu oynuyoruz. Naylon poşetlerle kayıyoruz. Yaz mevsiminin ortasında karı gördüğümüz için çok mutluyuz." dedi.