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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:59 Son Güncelleme: 15.6.2021 09:59

Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza!

’da bir kıraathanede “Okey” ve “İskambil” oynayan ve Koronavirüs salgını kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 23 kişiye 79 bin 787 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

'da bir kıraathanede "Okey" ve "İskambil" oynayan ve Koronavirüs salgını kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 23 kişiye 79 bin 787 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Koronavirüs salgını tedbirlerini kontrolleri sürdüren İstanbul Polisi; önceki akşam saat 20.45 sıralarında Kağıthane İlçesi'ne bağlı Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanenin kapalı olması gereken saatte açık olduğunu tespit etti. Adres kontrol edildi. Adreste 23 kişinin bulunduğu, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Masalarda "Okey" ve "İskambil" oynayan 23 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 79 bin 787 lira idari para cezası kesildi. Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenen iş yerinin faaliyetlerine geçici olarak son verildi.

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Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza!
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