Kocaeli’nin 1 haftalık korona karnesi

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 07 Haziran ve 13 Haziran 2021 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 8 bin 412 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 9 kişiye idari para cezası ve 3 kişiye adli işlem uygulandığı öğrenildi.

483 İŞ YERİNE İŞLEM

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9 bin kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yerinin, 15 bin 682 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 483 iş yerine tedbirlere uymamaktan idari işlem yapıldığı belirtildi.

420 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL ETTİ

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 127 bin 780 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 448 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen iş yerlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 51 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 542 kişi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 420 kişi ve yasaklanan yerde sigara içen 27 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan 1 kişinin zorunu olarak, 35 kişinin ise diğer nedenlerden dolayı yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.