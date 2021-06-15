Konya’daki süt banyosu davasında flaş karar! Zorla getirilecek...

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Uğur T. ile taraf avukatları katıldı. Emre S. ise duruşmaya katılmadı. Uğur T.'nin avukatı Ahmet Kaya, olayın medya baskısı yüzünden ağır cezaya taşındığını belirterek, "Teknenin içindeki maddenin dezenfektan değil süt gibi lanse edildi. Emre S. kendi ifadesinde de bu durumu belirtti.