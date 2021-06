Körfez’de 300 çiftçiye 70 bin fide ulaştırıldı

Körfez Belediyesi, çiftçilere destek kapsamında Mayıs ayında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı ve isteyen çiftçilere ücretsiz toprak analiz desteği sundu.Çiftçiye desteklerini sürdüren Körfez Belediyesi son olarak düzenlediği program ile 300 çiftçiye 70 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi. Destek kapsamında dağıtılan fideler içerisinde; domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri yer aldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Körfez Sevindikli Köy Merkezi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Belediye Koordinatörü Selahattin Kabadayıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Meclis Üyesi Eyüp Öztürk, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ve köy muhtarları katıldı.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Pandemi dolayısıyla temsilen muhtarlara teslim edilen fideler daha sonra çiftçilere ulaştırıldı. Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, Başkan Şener Söğüt ve ekibine teşekkür ederek, "Verilen destekler bizleri mutlu ediyor. Milletvekillerimize, Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Sebze fidelerini teslim alan muhtarlar da teşekkürlerini ilettiler.

ÇİFTE DESTEK VERİLDİ

Başkan Şener Söğüt de bugün 70 bin fideyi çiftçilere ulaştırdıklarını belirterek, "Tarımsal üretimin her kademesinde, her türlü zorluğa rağmen çaba harcayan çiftçilerin üretim zincirinin bel kemiği. Bizler de bu noktada her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Geçen ay ilk destek paketimizi hayata geçirdik. Paket kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 300 çiftçiye sertifikalı buğday yardımı ve isteyen çiftçilere ücretsiz toprak analiz desteği sunduk.

DESTEK BİZDEN ÜRETİM SİZDEN

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Tıbbi ve Aramotik Bitki Yetiştiriciliği projesine katılan Körfezli çiftçilere, 10 dönüm başına her çiftçi için 1.000'er TL'lik mazot desteği vereceğiz. Bu yardım çiftçinin proje kapsamında kullanacağı alana göre 10 ve katları olarak artarak devam edecek. Mesajımız net; destek bizden, üretim sizden" dedi.