Korkunç gerçek ortaya çıktı! Taştaki 'Tecavüz ediliyorum' yazısının sahibi belli oldu

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİNE BAŞVURULDU

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

BİR SÜRE ÖNCE ADANA'YA TAŞINDI

H.E.'nin bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.