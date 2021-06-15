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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:45 Son Güncelleme: 15.6.2021 12:06

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Taştaki ' ediliyorum' yazısının sahibi belli oldu

DHA
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Taştaki 'Tecavüz ediliyorum' yazısının sahibi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve büyük merak uyandıran ' ediliyorum, lütfen yardım edin' yazısının ardından acı gerçek ortaya çıktı. 'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce 'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Korkunç olayın 'da yaşandığı belirlendi. Antalya'nın Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis hareket geçti. 'Yaşım 12, edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİNE BAŞVURULDU

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

BİR SÜRE ÖNCE ADANA'YA TAŞINDI

H.E.'nin bir süre önce 'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Korkunç gerçek ortaya çıktı! Taştaki 'Tecavüz ediliyorum' yazısının sahibi belli oldu
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