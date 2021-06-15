Koronavirüs salgınına yönelik önemli kararların istişare edildiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi ve saati sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan kurul, aldığı tavsiye kararları ile gündemi belirlerken bilindiği üzere toplantı neredeyse her hafta düzenleniyor. Bu bakımdan; yeni haftanın tarihi ve saatine yönelik sorgulamalar sürerken Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantı tarihinde…
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Ancak Bilim Kurulu genellikle çarşamba ya da perşembe günü toplanıyor.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık" dedi.
Bakan Koca, koronavirüse karşı geliştirilen ve planlı şekilde uygulanmaya devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitterdan yaptığı açıklamada günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 23.28 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 843 bin 709, ikinci doz aşı 13 milyon 774 bin 445 oldu.
Toplam doz miktarı, 34 milyon 618 bin 154 olarak gerçekleşti.
5 BİN 626 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 905 bin 997 kişi aşı yaptırdı.
Ankara Şehir Hastanesinde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.