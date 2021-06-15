Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Ülke çapında uygulanmakta olan kısıtlamalarda kademeli normalleşme kapsamında üçüncü aşamaya geçilip geçilmeyeceği merak edilirken özellikle Pazar kısıtlaması ve maske zorunluluğu gibi konularda yeni kararların verilmesi beklentiler arasında yer alıyor. "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

İki haftada bir gerçekleştirilen ve koronavirüs ile mücadele döneminde Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kovid-19 mücadelesinde kritik bir aşamanın haberi için büyük önem taşıyor. Kabine Toplantısı tarihi ise henüz bilinmiyor.