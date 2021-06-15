Küçükçekmece'de kan donduran olay! Kedi yediğini itiraf eden Japon turist sınır dışı edilecek

"BİR AN ÖNCE SINIR DIŞI EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Polise haber verdik, bir bankada yakaladılar. Polis merkezine götürüyorlar, kedileri onun öldürdüğünü öğreniyorlar. Para cezası yazılmış. Şu an kendisi nerede bilmiyorum. Mahalleli bu durumdan çok rahatsız, burada istemiyoruz. Bizim ülkemize, milletimize, dinimize, insanlığımıza çok ters bir durum. Bir an önce sınır dışı edilmesini istiyoruz" dedi.