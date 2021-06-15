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Giriş Tarihi: 15.6.2021 18:57 Son Güncelleme: 15.6.2021 19:03

'de kan donduran olay! yediğini itiraf eden turist sınır dışı edilecek

DHA
Küçükçekmece'de kan donduran olay! Kedi yediğini itiraf eden Japon turist sınır dışı edilecek

'de, yavru kedileri boğarak öldürdükten sonra yediği tespit edilen uyruklu D.M. adlı kişiye 10 bin 375 lira para cezası verildi. Japon vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere göç merkezine gönderildi.

İddiaya göre, uyruklu D. M.'nin yaklaşık 3 yıldır yaşadığı 'ndeki sokakta bazı yavru kediler kayıp olmaya başladı. Bir sokak sakini geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında D.M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördü ve durumu polise bildirdi. Sokak sakinleri evine girerken yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde bulundu.

KEDİLERİ YEDĞİNİ İTİRAF ETTİ

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü. D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti. 10 bin 375 lira para cezası verilen Japon vatandaşı sınır dışı edilmek üzere göç merkezine gönderildi.

"BURADA İSTEMİYORUZ"

D.M.'nin evde yediği yavru kedilere 2 ay boyunca bakan esnaf Yasin Öztürk, "Burada 2 ay önce kedim yavruladı. Mahalleli ile birlikte onlara baktım, besledim, büyüttüm. Yuva yapıp orada besledik. Bir sabah uyandığımızda yavru kediler yoktu, bulamadık. Sabah saat 5-6 gibi yan binada oturan Japon uyruklu bir kişi, kedileri kovaya koyup evine çıkardığını duyduk. İlk anda şüphelenmedim. Bir insanın yavru kediyi alıp öldürebileceğine inanmadım. Ben 2 ay kedilere baktım, bir kere bile mama, su getirmedi.

"BİR AN ÖNCE SINIR DIŞI EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Polise haber verdik, bir bankada yakaladılar. Polis merkezine götürüyorlar, kedileri onun öldürdüğünü öğreniyorlar. Para cezası yazılmış. Şu an kendisi nerede bilmiyorum. Mahalleli bu durumdan çok rahatsız, burada istemiyoruz. Bizim ülkemize, milletimize, dinimize, insanlığımıza çok ters bir durum. Bir an önce sınır dışı edilmesini istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri evinin önünde yakaladığı Japon vatandaşına linç girişiminde bulunduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Küçükçekmece'de kan donduran olay! Kedi yediğini itiraf eden Japon turist sınır dışı edilecek
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