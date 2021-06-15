Kurban pazarları kuruldu mu, 2021 canlı kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana kurbanlık fiyatları 2021!

Kurban Bayramı yaklaşırken pek çok vatandaş kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapmaya koyuldu. İbadetini yerine getirmek için bütçesine uygun kurbanlık arayışına girişen vatandaşlar, internette kurban pazarları kuruldu mu, 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu gibi sorulara yanıt arıyor. İşte büyükbaş, küçükbaş, koyun, koç, dana kurbanlık fiyatları 2021!

2O21 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Kurban pazarları yavaş yavaş kuruluyor. 2021 kurbanlık fiyatları henüz kesinlik kazanmasa da kurban pazarlarında fiyat aralıkları belli olmaya başladı. İllere göre kurbanlık fiyatları değişiklik gösterse de, büyükbaş kurbanlıklar 8-10 bin TL arasında alıcı bulurken küçükbaş kurbanlık fiyatları 800 liradan başlıyor.