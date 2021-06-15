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Giriş Tarihi: 15.6.2021 08:49 Son Güncelleme: 15.6.2021 08:50

nasıl yapılır, son gün ne zaman? e devlet ile 2021 nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır, son gün ne zaman? e devlet ile 2021 KYK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Resmi Gazete’de vergi borcu yapılandırma kanunu yayınlanınca işlemleri binlerce kişinin gündemine geldi. SGK, idari para cezaları, kredi borcuna kadar çeşitli borçlarının yapılandırılmasını içeren düzenleme kabul edildi. Öğrenim kredi alan öğrenciler ise konuya yönelik olarak sorusuna yanıt arıyor. Tarihin en kapsamlı af yasası olarak gösterilen bu yasa borçlar 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme imkânı ile toplam 36 ay vadede tamamlanabilecek. Bu kapsamda; yapılandırma nasıl yapılır? 2021 e devlet ile KYK borcu yapılandırma sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

nasıl yapılır, borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Borç affından yararlanmak isteyen binlerce vatandaş vergi borçlarına ilişkin düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesiyle detayları sorguluyor. Bilindiği üzere KYK borcu, üniversite öğrenimleri sırasında vatandaşlara kredi olarak verilen ücrettir. KYK öğrenim kredisi borcunu da içine alan düzenleme ile beraber çeşitli borçların yapılandırılması sağlanıyor. Peki ? 2021 e devlet ile KYK borcu yapılandırma sorgulama ekranı

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

yapılandırma ve sorgulama işlemleri son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanan bu yasa birçok borcu kapsarken KYK borç yapılandırması için vatandaşlar 'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda ile giriş yapacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

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YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEM BORÇLARI KAPSIYOR, NE ZAMANA KADAR BAŞVURULACAK?

KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları kapsıyor.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yürürlüğe giren düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

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KYK borç yapılandırma nasıl yapılır, son gün ne zaman? e devlet ile 2021 KYK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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