Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesine göre, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere bakkal ile marketlerin çalışma saatleri yeniden değişti. Hafta sonu ve hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları da merak konusu oldu. İçişleri genelgesinde, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi ile beraber hafta sonu bakkalların ve marketlerin yeni açılış kapanış saatleri paylaşıldı.

MARKETLER BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor.

İşte, 15 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları