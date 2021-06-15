Mazeret izini aldı, intihar etti

Aslen Kayserili olan ve Kocaeli'nde bir projede taşeron firmanın şantiye işçisi olarak çalışan Bayram Suriye (28), sabah saatlerinde iş yerine gittikten kısa bir süre sonra mazeret izni aldı.

Suriye, iznin ardından kendisi gibi işçi olan 3 arkadaşı ile birlikte kiralayarak yaşadığı Körfez ilçesindeki evine gitti. Suriye'nin arkadaşları kendisine arayıp ulaşamaması üzerine durumdan şüphelenerek kendisini kontrol etmek için eve geldiler. İçeri girdiklerinde genç adamı ipte asılı bulun arkadaşları, hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrolerde, Suriye'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.