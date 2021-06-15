Meclis'ten fındık atağı



FINDIK ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLCAĞIZ

Yapılan planlamalarla fındık üreticilerinin yanında olunacağına dikkati çeken Cemal Öztürk, "TMO'nun müdahale alımı yaptığı fındıkları piyasanın ihtiyacı olduğu dönemde, talebe göre piyasaya arz etmesi sonucu piyasayı yöneten bir model oluştu. Piyasada fındık fiyatlarının ofis fiyatlarının üzerine çıktığına; bu durumun uygulanan sistemin doğru olduğunu gösterdiğine ve örnek teşkil etmesi gerektiğine, yeni piyasanın oluşma aşamalarının önceden bilinmesinin sektörün tüm paydaşlarına fayda sağladı. Devletimizin ana rol üstleneceği bir fındık piyasasının, fiyatların pozitif yönde oluşmasını sağlayacağına, ihracat potansiyelimizin ve ülkemize döviz kazandıracak ihracat miktarının artırılması için bu durumun gerekli olduğuna değinilmiştir. Ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili nihai kararı hükümetimiz verecektir. Üreticilerimizin mağdur olmaması için hükümetimizin gereken adımları atacağına inanıyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.