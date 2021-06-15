'Mersin'in gelişmesi Akdeniz’den geçer'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hizmet, proje ve yatırımlarda Akdeniz'e pozitif ayrımcılık uygulanması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e seslendi. Gültak, "Sayın Vahap Seçer'e yine sesleniyorum. Lütfen gelin Akdeniz'e pozitif ayrımcılık yapın. Biz eğer, Şevket Sümer'i, Güneş'i, Çay, Çilek, Kazanlı ve Karaduvar'ı güzelleştirip modern bir şehir yapmak istiyorsak, buradaki insanların da gönlünü ve rızasını kazanarak, kentsel dönüşümü başlatmak zorundayız" dedi.

Mersin AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'in de katıldığı incelemelerde, 142 ve 156'ncı caddelerde yer alan esnaflar ile pazar alışverişine çıkan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Gültak, bir esnafın kurduğu kahvaltı sofrasına da misafir oldu.

Başkan Gültak, yakın geçmişte, mahallede yaşanan olaylar nedeniyle esnaf ve vatandaşların zor günler yaşadığını hatırlatarak, "Fakat bugün çok şükür, hiçbir ayırımcılık yapılmadan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin destekleri başta olmak üzere, herkese eşit hizmet sunuyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak da hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz"diye konuştu.

Gültak, "Bugün mahallede, vatandaşlarımızla iç içeyiz. Huzur gerçekten çok önemli. Koronavirüs de bize sağlığın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu öğretti. Çok şükür, biz huzuru ve barışı sağladık. Tabi milletvekillerimizin, il ve ilçe başkanlarımızın ve özellikle de Mersin'in ağabeyi Lütfi Elvan Bakanımızın çok büyük emeği var. Hizmetlerimiz devam edecek. Sloganımız, 'Değiştirin, hep beraber değiştirelim' idi. Evet, halk karar verdi değiştirdi. Biz de onlarla birlikte Akdeniz'i değiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Sadece iki yıl içinde, 5 yıllık bazı işleri bitirmiş olduk. Hizmetlerimiz daha da devam edecek çünkü Akdeniz değişmek zorunda" diyen Başkan Gültak, "Akdeniz'in sorunlarını çözmeden, Mersin'in sorunlarını hiçkimse çözemez. Tarım, turizm, ticaret, liman, hal, esnaf hepsi Akdeniz'de. Ama eğer siz Akdeniz'in altyapısını, üstyapısını, sorunlarını çözmüyorsanız, 'Mersin'in sorunlarını çözüyorum' diyemezsiniz. Belediyemizin kısıtlı imkânları ile başta Lütfi Elvan Bakanımız, milletvekillerimiz, il başkanımızın desteği ile hükümetimizin yoğun yatırımları ile biz değişimi başlattık. Bakın Çay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm bitmek üzere, Barış Mahallesi'nde de başlatmak üzereyiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük rol oynadığını belirten Gültak, "Daha önce de seslendim, Sayın Vahap Seçer'e yine sesleniyorum. Lütfen gelin Akdeniz'e pozitif ayrımcılık yapın. Biz eğer, Şevket Sümer'i, Güneş'i, Çay, Çilek, Kazanlı ve Karaduvar'ı güzelleştirip modern bir şehir yapmak istiyorsak, buradaki insanların da gönlünü ve rızasını kazanarak, kentsel dönüşümü başlatmak zorundayız. Başka türlü buranın altyapısı, parkı, cadde ve sokakları düzelmez. Büyükşehir Belediyesi'nden, Akdeniz ilçemiz için pozitif ayrımcılık talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Ticaretin, ekonominin ve paranın döndüğü, gündüz nüfus yoğunluğunun merkez nüfusa eşit olduğu Akdeniz değişmeden, Mersin düzelmez" diye konuştu.

Başkan Gültak, 142. Caddenin Akdeniz Belediyesi tarafından yenilenerek, halkın rahatlık ve güven içinde alışverişini yapabildiği modern semt pazarına dönüştürüldüğünü belirterek, "Bu caddenin bu hale gelmesinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın çok büyük destekleri var. O olmasaydı bunların gerçekleşmesi mümkün değildi. Sayın Bakanımızdan aldığımız destekle projeyi bitirdik. Esnaflarımız da vatandaşlarımız da mutlu. Kalan küçük eksikleri de kısa zamanda bitireceğiz" dedi.