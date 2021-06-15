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Giriş Tarihi: 15.6.2021 22:02

, neden açılmıyor? 15 Haziran E-Nabız ve MHRS erişim sorunu devam ediyor mu?

MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Haziran E-Nabız ve MHRS erişim sorunu devam ediyor mu?

Koronavirüs aşı randevularının alındığı MHRS ve E-Nabız da erişim problemleri yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün işçi ve memurlara aşı sırasının geldiğini duyurmuştu. Bakanın duyurusunun ardından ise, e-nabız ve MHRS’de büyük yoğunluk olmuş ve erişim problemleri yaşanmıştı. Özellikle MHRS’da şuanda da erişim problemi yaşanmaya devam ediyor. Peki, , neden açılmıyor? 15 Haziran E-Nabız ve MHRS erişim sorunu devam ediyor mu?

, neden açılmıyor soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işçi ve memurlara aşı sırasının geldiğini duyurmuştu. Fahrettin Koca tarafından yapılan bu duyurunun ardından ise, MHRS ve a erişim problemleri yaşandı. Özellikle MHRS'da şuanda da erişim problemi yaşanmaya devam ediyor. Peki, , neden açılmıyor? 15 Haziran E-Nabız ve MHRS erişim sorunu devam ediyor mu?

E-NABIZ VE MHRS ÇÖKTÜ MÜ NEDEN AÇILMIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işçi ve memurların tamamına aşılamanın başlayacağını açıklamasının ardından online randevu sistemleri kilitlenmişti. Enabız ve MHRS sistemlerine akşam saatlerinde erişimi problemi tekrardan başladı.

MHRS sistemi yoğun talep nedeniyle açılmıyor. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Haziran E-Nabız ve MHRS erişim sorunu devam ediyor mu?
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