MHRS çöktü mü, neden açılmıyor soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işçi ve memurlara aşı sırasının geldiğini duyurmuştu. Fahrettin Koca tarafından yapılan bu duyurunun ardından ise, MHRS ve E nabız a erişim problemleri yaşandı. Özellikle MHRS'da şuanda da erişim problemi yaşanmaya devam ediyor. Peki, MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Haziran E-Nabız ve MHRS erişim sorunu devam ediyor mu?