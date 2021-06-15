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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:01

Motorlu kapkaççı tutuklandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Motorlu kapkaççı tutuklandı

'te farklı tarihlerde meydana gelen 7 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıslardan biri yakalandı.

'in Şahinbey ilçesinin farklı mahallelerinde motosikletle, yayaların veya camları açık halde seyahat eden sürücülerin çantalarını alıp uzaklaşan şahıslarla ilgili şikayetler Emniyet çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı görevliler olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kimliğini belirledikleri kapkaççılardan birinin kaldığı adrese baskın düzenlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Motorlu kapkaççı tutuklandı
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