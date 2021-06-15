Motorlu kapkaççı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin farklı mahallelerinde motosikletle, yayaların veya camları açık halde seyahat eden sürücülerin çantalarını alıp uzaklaşan şahıslarla ilgili şikayetler Emniyet çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı görevliler olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kimliğini belirledikleri kapkaççılardan birinin kaldığı adrese baskın düzenlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.