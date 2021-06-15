MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Kütahya’da incelemelerde bulundu

Kütahya'da MÜSİAD üyesi işadamları ile yaptığı görüşmelerde iş dünyasının sıkıntıları ve çözüm noktaları konusundaki düşüncelerini aktaran MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Son 1,5 yıldır Türkiye ve dünya büyük bir sıkıntıdan geçiyor. Aşının bulunması ve aşılamaların hız bir şekilde yapılması Türkiye ekonomisinde ışığın görüldüğünün işaretidir. Ekonomideki olumsuzlukların fırsata çevrilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması için sanayici ve orta ölçekli üreticilerin ihracata yönelmesi gerekir. Yurt dışına ürün satmanın eskisine göre çok daha kolay hale geldi. E Ticaret çok önemli bir sektör haline geldi. Ayrıca sanayici ve imalatçılarımız yatırımlarını gayrimenkule değil, üretimde kullandıkları hammaddelere yapması gerekir. İşadamlarımız krediden uzak durmalıdır. Sermaye sıkıntısı çekiliyorsa bankalara gidilmeyip, sermaye ortaklıklarının kurulması gerekir. Ayrıca dünya nüfusunun artması sonucu gıda ihtiyacına olan talebi önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Ülkemizin gıdada kendi kendine yeterli olabilmesi için tarım, gıda ve hayvancılığa çok önem vermeliyiz ve bu konularda yatırımlarımızı arttırmalıyız. Dünyada Covid-19 belasının sonunun gelmiştir. 2021 son çeyreğinde Türkiye ekonomisinde büyük bir sıçrama olacaktır." dedi.

MÜSİAD Kütahya'nın kurmuş olduğu Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi (KÜMÜSKOOP) hakkında brifing alan ve yapılması düşünülen arazilerde incelemelerde bulunan Kaan, MÜSİAD Kütahya üyesi Keramika ve Güral Porseleni ziyaret ederek porselen ve seramik sektörünün sorunları konusunda bilgiler aldı.

Kaan, Kütahya'da üretilen Porselen ürünlerin dünya Pazarlarında yerini aldığını vurgulayarak; "Ülkemizin kıvanç kaynağı Porselen mutfak ve dekoratif eşyalar, vitrifiye ürünlerinin yurt içinde olduğu kadar Dünya pazarlarında da yerini almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Emeği geçen sektör mensuplarına teşekkürlerimi sunuyor ve kutluyorum. Bir Porselen Fabrikasının Genel Müdürü Naci Pekcan'dan bilgiler alan Kaan; kendisine teşekkür ederek; başarılarının devamı dileklerinde bulundu.

Kaan, iki günlük ziyaretinin ardından Kütahya'dan ayrıldı.