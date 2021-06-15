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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Müsilaja karşı bakteri zaferi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Müsilaja karşı bakteri zaferi
'nden Prof. Dr. ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı deniz bakterisi izolatlarıyla yok edilmesi projesinde pilot bölge Yenikapı Yediemin Limanı'nda olumlu sonuçlar aldı. Prof. Dr. Gülşen Altuğ "Bu bakteriler, ortamdaki hastalık yapıcı bakterileri kısıtlayarak deniz ekosistem döngüsüne katkı sağlıyor. 5 günde yüzeydeki müsilajın tamamen temizlendiğini ve dibe de çökmediğini gözlemledik" dedi. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı "6 günde 2 bin 166 metreküp müsilaj temizlendi. Bin 201 denetimde 51 tesise para cezası verdik" dedi.
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Müsilaja karşı bakteri zaferi
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