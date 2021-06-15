Müsilaj’a karşı, koordinasyon toplantısı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Marmara denizinde müsilajın giderilmesine yönelik hazırlanan Eylem Planı doğrultusunda, denize kıyısı bulunan Kocaeli'nde de Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Kocaeli Sanayi Odası Bşk. Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, kurum il müdürleri, Oda Başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

KOORDİNASYONUNUN ÖNEMİ

Marmara Denizinde yaşanan müsilajla mücadele amacıyla, Marmara Eylem Planına paralel olarak Kocaeli Acil Eylem Planı hazırlıklarının geniş katılımlı olarak ele alındığı toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemine değinildi.Toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 maddelik eylem planını içeren sunumunun gerçekleştirilmesinin ardından, müsilaj konusunda kurumların koordinasyonunda yapılacak çalışmalar değerlendirilerek, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.