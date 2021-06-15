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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:08

Müsilaj’a karşı, koordinasyon toplantısı yapıldı

ABBAS ÇAKAR
Müsilaj’a karşı, koordinasyon toplantısı yapıldı

Marmara Denizinde yaşanan müsilaj kirliliğinin giderilmesi amacıyla Marmara Denizi Eylem Planı Kocaeli Koordinasyon Merkezi toplantısı Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Marmara denizinde müsilajın giderilmesine yönelik hazırlanan Eylem Planı doğrultusunda, denize kıyısı bulunan Kocaeli'nde de Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Kocaeli Sanayi Odası Bşk. Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, kurum il müdürleri, Oda Başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

KOORDİNASYONUNUN ÖNEMİ

Marmara Denizinde yaşanan müsilajla mücadele amacıyla, Marmara Eylem Planına paralel olarak Kocaeli Acil Eylem Planı hazırlıklarının geniş katılımlı olarak ele alındığı toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemine değinildi.Toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 maddelik eylem planını içeren sunumunun gerçekleştirilmesinin ardından, müsilaj konusunda kurumların koordinasyonunda yapılacak çalışmalar değerlendirilerek, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.

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Müsilaj’a karşı, koordinasyon toplantısı yapıldı
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