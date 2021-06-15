Müşteki mahkemeye gitmezse ne olur? Müşteki ne demek?

Hukukta şikâyet, herhangi bir suç nedeniyle zarar gördüğünü düşünen kişinin, ilgili kurumlara yaptığı resmî başvurudur. Müşteki de, suç oluşturan eylemden zarar gören veya mağdur olan kişi olup diğer bir sıfatı şikâyetçidir. Şikâyet yazılı veya sözlü şekilde olabilir. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 73/1 maddesine göre müştekinin şikayet süresi 6 ay şeklinde belirlenmiştir.

MÜŞTEKİ NE DEMEK?

Müşteki kelimesi özellikle duruşma salonlarında duyulmaktadır. Ya da bir dava ile ilgili işlemlerde adı geçmektedir. Müşteki, suçtan zarar gören ve adli makamlara bu suçu ihbar eden kişi olarak bilinir. Müşteki suçtan zarar gören ya da suçun mağduru olan kişidir. Gerçek kişiler dışında tüzel kişiler de müşteki olabilir. Vakıf, dernek, şirket gibi örnekler verebiliriz. Ancak tüzel kişilerin, şikayetlerini yetkili organları vasıtasıyla dile getirmeleri gerekir.

DAVACI DURUŞMAYA GELMEZSE NE OLUR?

Mahkemeye gitmemeniz halinde davayı takip eden bir vekiliniz de yok ise dava düşecektir. Davanız müracaata bırakılacaktır. Bunun anlamı davanızı harç yatırmaksızın 1 ay içinde veyahut yeniden harç yatırmak kaydı ile 3 ay içerisinde yenileyebileceğiniz, aksi halde bu süreler geçtikten sonra davanızın hiç açılmamış sayılacağıdır. Davanız açılmamış sayılır ise süreye bağlı taleplerde hak düşürücü süreyi geçirebilirsiniz; yani bir daha açacağınız dava süresi geçtiğinden reddedilir veyahut dava açma hakkınız zamanaşımına uğrar ise karşı yanın bu yönde savunmada bulunmasına imkan tanımış olursunuz.

MÜŞTEKİ MAHKEMEYE GİTMEZSE NE OLUR?

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 73/1 maddesine göre müştekinin şikayet süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. 6 aylık şikayet süresi hak düşürücü bir süredir. Bu süre fiil ve failin öğrenilmesiyle başlar. Mağdur ya da suçtan zarar gören, konusu suç teşkil eden filli veya failden hangisini daha sonra öğrenmişse 6 aylık şikayet süresi geç öğrenme tarihinden başlayacaktır. TCK 73/3 maddesine göre müşteki sayısının birden fala olması halinde şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi 6 aylık süreyi geçirirse dahi diğerlerinin şikayet hakkı devam eder.

Müştekinin yargılamaya katılması ve beyanlarını dile getirmesi gerekir. Bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun CMK'nın 235. maddesine göre şikayet dilekçesinde belirtilen adrese davaya katılması amacıyla tebligat gönderir.

MÜŞTEKİ SANIK CEZA ALIR MI?

Müştekinin beyanı olan ve suçun işlendiğine dair başkaca bir delil mahkemeye sunulmamışsa, bu durumda sadece müşteki beyanı ile sanığın cezalandırılması mümkün olmamaktadır.