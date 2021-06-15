Müzeyyen’e çarpan sürücü de serbest

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde yaya geçidinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken Hasan K. idaresindeki 33 HT 500 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 13 yaşından buyana basketbol hakemliği yapan Ahmet Necdet Sezer Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Müzeyyen Koç, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında memleketi Afyorkarahisar'da toprağa verildi.

13 YAŞINDAN BUYANA HAKEMLİK YAPIYORDU

Müzeyyen Koç'un 13 yaşından buyana Afyon'da ortaokul, lise ve amatör liglerde basketbol hakemliği yapıyordu. Herkesin yardımına koştuğu ve onların sorunlarını çözdüğü için arkadaşları ona "Hızır Müzeyyen" diye hitap ederdi. Müzeyyen'in ani ölümü Afyorkarahisar'da başta ailesi ve herkesi üzdü. Müzeyyen'in polis memuru babası Güven Koç'un polis memurluğu görevini burada yürüttüğü için ailesini görmeye gittiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ SERBEST

Koç ailesi kızlarını toprağa bile vermeden, sürücü Hasan K. çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest kaldı. Aile ilk başka karara inanmak istemedi ancak gerçek olduğunu öğrenince ikinci kez yıkıldı. Müzeyyen'in iyi bir İngilizce bildiğini ve eğitimine yurtdışında devam etmek istediğini belirten yakınları, "İngilizcesi mükemmeldi. Okulu bitirdikten sonra eğitimine yurtdışında devam edecekti. Aynı zamanda YOGA eğitmeni olmak istiyordu" diye konuştu