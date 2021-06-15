Nevşehir Belediyesinden çocuklara “Sıfır Atık” seti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilköğretim çağındaki çocukların çevreye ve doğaya daha duyarlı olmaları için Nevşehir Belediyesi tarafından Sıfır Atık bilgilendirme seti dağıtıldı.

Asım Atabilen İlköğretim Okulunda düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Savran ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir katıldı.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Savran, daha sonra belediye tarafından hazırlanan Sıfır Atık bilgilendirme setini dağıttı.

Savran, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne yerel yönetimlerin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Çocukları küçük yaşta eğitmenin önemine değinen Başkan Savran, "Sıfır Atık kampanyası kapsamında okullarımıza belediyemizin hazırladığı bilgilendirme seti dağıtıyoruz. Kampanya kapsamında sıfır atık konusunda en önemli destek yöneticilere ve belediyelere düşüyor. Bu nedenle set hazırladık ve ağaç yaş iken eğilir sözünden hareketle çocuklarımızın daha küçük yaşlarda bu konuda bilgilendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sıfır atık çok önemli. Çevreyi korumamız, yeşili artırmamız lazım. Gelecekte çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmamız lazım." diye konuştu.