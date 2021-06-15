“OECD bizi boşuna seçmedi”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret ederek gazetecilerle buluştu. Geçtiğimiz günlerde önce OECD Şampiyon Başkanlar İnisiyatifine davet edilen, ardından da ikinci kez Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Şahin, başarısının sırrını anlatırken, çözüm üretme modeli olarak tarif ettiği Gaziantep Modeli'ne dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Vekili Osman Toprak ile birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazeteciler de hazır bulundu. GGC Başkanı İbrahim Ay, Başkan Şahin ve Başkan Vekili Toprak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, "Sayın Başkanımızı dünyanın en başarılı 60 belediye başkanı arasına girmesinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Her başarının arkasında yoğun bir emek ve çabanın bulunduğunu işaret eden Başkan Ay, Başkan Şahin'in ikinci kez Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesinin de şehrimiz adına gurur verici olduğunu ifade etti. Başkan Ay, şöyle devam etti:

"Başkan Şahin ve ekibi gibi medya mensupları da pandemi döneminde halkı doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmek için gece gündüz demeden yoğun bir çaba göstermektedir. Gaziantep medyası olarak şehrimizin ve ülkemizin yararına olan her projede Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu bir şekilde çalıştık. 15 Temmuz'da ve pandemi döneminde yerel basının ne kadar önemli bir misyona sahip olduğu bir kez daha görüldü. Bu nedenle yerel basınımızın desteklenmesi, sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz."

GGC, KÖKLÜ VE ÖNEMLİ BİR KURULUŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti çok köklü ve çok önemli bir kuruluş. Hele bu dönemde insanların temiz haber, doğru haber ve hızlı haber alma konusunda 21. yüzyıl beyin yüzyılı burada cemiyetin tüm üyelerinin bu hassasiyetine göre bu varlığı çok daha önemli bir döneme girmiş durumda. Ben size başkanımıza ve bütün ekibine, katılımcılara şehrim adına bölgemiz adına 2 milyon adına teşekkür etmeye geldim" şeklinde konuştu.

BİZE BÜYÜK İLHAM OLDU

Başkan Şahin, daha sonra OECD Şampiyon Başkanlar İnisiyatifi'ne seçilmesi ile ilgili sürecin ayrıntılarını paylaştı. Şahin, şöyle devam etti:

"OECD Şampiyon Başkan inisiyatifine davet edildiğimizde koordinatör belediye başkanı Paris Belediye Başkanı açılış konuşmasında, 'Dünya büyük bir kaostan ve kaotik bir dönemden geçiyor. Biz de ne yaptığımızı çok fazla bilemiyoruz. Bu nedenle iyi örneklere ihtiyacımız var. Gaziantep'i de bunun için davet ettik' dedi. Ayrıca ilk kez katılmamıza rağmen 3 defa söz verdiler. Bu alanda bizim yaptıklarımızı dinleyince, 'Bize büyük bir ilham oldu. Lütfen bunu Afrika'daki ülkelerle de paylaşın. Son baharda yapacağım bir toplantı var. Sizi ana konuşmacı olarak davet ediyoruz' dediler. Bu başarı bir başkan ile olacak iş değil, bir başkanın eti budu belli. 24 saatin 15 saati çalıştığın zaman yapacağın ve yapamayacağın şey de belli. 2 milyondan gelen büyük bir ilham var. Büyük bir çalışkanlık var. Büyük bir cömertlik var, gayret var. Büyük bir misafirperverlik var. Büyük bir medeniyet var. Büyük bir tarih var. Bu şehir bize bu kategoriyi almada çok büyük bir destek oldu."

GAZİANTEP İÇİN YENİ HAYALLERİMİZ VAR

Artık şehirler yarışıyor. Kalkınma yerelde başlıyor demokrasi yerelde başlıyor. Elbette iş yaparsan hata da yaparsın kimse melek falan değil, hepimiz beşeriz sıfır iş sıfır hatadır. İş yapmazsan hiçbir hatada yapmazsın ama bizim duracak dinlenecek halimiz yok sürekli gaza basmamız lazım. Eğitim şehri Gaziantep'te, sağlık şehri Gaziantep'te bilim şehri Gaziantep'te yeni hedeflerimiz yeni hayallerimiz var. Bunun içinde insanı merkeze alıp insana yatırım yapmamız lazım."