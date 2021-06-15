Okunup üflenmek istedi ama dolandırıldı

Bolu'da 30 yaşındaki 2 yıllık evli olan D.A. isimli genç kadın eşiyle olan anlaşmazlık ve arasının bozuk olması nedeniyle Instagram hesabından E.F. isimli bir şahısla tanıştığını ve dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Konu hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının, araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya E.F. adlı sanık katılmazken, mağdur D.A. ise müşteki olarak ifade verdi. D.A. ifadesinde başından geçenleri şöyle anlattı:

"2 yıllık evliyim ve eşimle aramız çok bozuktu. Bu nedenle Instagram hesabından E.F. isimli birisiyle tanıştım. Ona durumumu anlattım. O da bana Urfa'da bir hoca tanıdığı ve okuyup üflediğini, ayrıca mail yoluyla bana dua göndereceğini söyledi. Bende ona inandım. 2 bin Türk liraya anlaştık. Her şeyi eşimle aramızı düzeltmek adına yaptım. E.F. daha sonra bana 2 bin Türk lirasını H.A. isimli şahıs adına banka hesabına para yatırmamı istedi. Kabul ettim ve parayı havale ettim. Günler geçti, Urfalı hoca tarafından ne okundum, ne üflendim. Mail yoluyla da dua gelmedi. Meğer E.F. isimli Instagram hesabı sahteymiş. Gerçek adı H.A. olduğunu öğrendim. Kendisine tekrar ulaştığımda, Urfalı hoca tarafından kendisinin de dolandırıldığını söyledi. Paranın bin 200 lirasını geri gönderdi. Ama, hala 800 lira alacağım var. Bu şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Okuma ve üfleme ile dolandırıcılık olayına ilk kez şahit olan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti; büyük şaşkınlık yaşarken, genç kadına bu tür saçma sapan olaylara inanmaması konusunda nasihatte bulundu.

Duruşma 30 Eylül 2021 tarihine ertelendi