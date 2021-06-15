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Giriş Tarihi: 15.6.2021 12:12

Örnek personele örnek destek

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Örnek personele örnek destek

sigarayı bırakan işçilere 5 günlük izin, işe bisikletle gelenlere ise aylık 50 lira fazla ücret ödeyecek.

, sigarayı bırakan personeline yılda 5 gün fazladan izin, bisikletle işe gelenlere ise aylık 50 TL ek ücret ödeyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Haziran Ayı Dönem Toplantısı için Belediye Başkanı 'in başkanlığında toplandı. Meclis oturumunun sonunda konuşan Başkan Fatma Şahin yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde hizmet veren GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve Gazi Danışmanlık'a bağlı şirket personelleri için HAK İŞ sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nde işçinin sağlığını düşünerek sigarayı bırakan veya içmeyen işçilere yıllık 5 gün daha fazla izin kullanma imkanı verildiğini, belediyeye araç ile değil bisikletle gelen çalışanlara ise aylık 50 lira daha fazla yatırılacağını açıkladı.

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Örnek personele örnek destek
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