Örnek personele örnek destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sigarayı bırakan personeline yılda 5 gün fazladan izin, bisikletle işe gelenlere ise aylık 50 TL ek ücret ödeyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Haziran Ayı Dönem Toplantısı için Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı. Meclis oturumunun sonunda konuşan Başkan Fatma Şahin yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde hizmet veren GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve Gazi Danışmanlık'a bağlı şirket personelleri için HAK İŞ sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nde işçinin sağlığını düşünerek sigarayı bırakan veya içmeyen işçilere yıllık 5 gün daha fazla izin kullanma imkanı verildiğini, belediyeye araç ile değil bisikletle gelen çalışanlara ise aylık 50 lira daha fazla yatırılacağını açıkladı.