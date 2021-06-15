FED Toplantısı ne zaman, FED Faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin kararlarına çevrildi. Yaklaşan tarih dolasıyla "FED toplantısı ne zaman, saat kaçta, FED faiz kararı açıklandı mı?" gibi sorular bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İşte 2021 FED Toplantısı ve kararları!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama, piyasalar tarafından anlık takip edilecek olup Haziran 2021 FED faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Merkez bankalarının para politikalarına yönelik verdikleri mesajlar ve FED faiz kararı tüm dünyada yakından takip ediliyor.