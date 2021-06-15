Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Piyasalar FED Toplantısı ve kararları için bekliyor! 2021 FED Toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:52

Piyasalar ve kararları için bekliyor! 2021 yapılacak, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Piyasalar FED Toplantısı ve kararları için bekliyor! 2021 FED Toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Global çaptaki piyasalarda ile çıkacak karar merakla bekleniyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen toplantıda çıkacak faiz kararı tüm kamuoyuna duyuruluyor. Uluslararası piyasalar () toplantısına kilitlenirken en son açıklanan kararda Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Piyasalarda açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının beklendiğini ifade eden analistler, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğini bekliyor. Peki 2021 yapılacak, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? kararları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

ne zaman, ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, gözler bu hafta 'nın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin kararlarına çevrildi. Yaklaşan tarih dolasıyla ", saat kaçta, faiz kararı açıklandı mı?" gibi sorular bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İşte ve kararları!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama, piyasalar tarafından anlık takip edilecek olup Haziran 2021 FED faiz kararı açıklaması ile birlikte, piyasalar yeniden pozisyon alacak. Merkez bankalarının para politikalarına yönelik verdikleri mesajlar ve FED faiz kararı tüm dünyada yakından takip ediliyor.

FED faiz toplantısı 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile merakla beklenen faiz kararını açıklaması bekleniyor.

PİYASALAR FED'DEN ÇIKACAK KARARA ODAKLANDI!

Para politikasına ilişkin haber ve veri akışının yoğunlaştığı bu haftada G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği Zirvesi ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri de takip edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasalar FED Toplantısı ve kararları için bekliyor! 2021 FED Toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA