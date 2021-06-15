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Haberler Yaşam Haberleri POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 26. Dönem POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 08:44 Son Güncelleme: 15.6.2021 08:48

ne zaman? EGM PA 26. Dönem Eğitim Sonu Sınavı ne zaman, hangi tarihte?

POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 26. Dönem POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman, hangi tarihte?

tarafından gerçekleştirilen son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 26. Dönem Eğitim sonu sınavı hakkında duyuru yayımlandı ve gözler yeni polis alımı tarihlerine çevrildi. Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine aday memur olarak atamaların yapılacağı eğitim sonu sınav tarihi bilgisi duyuruldu. Kamuda istihdam sağlamak için kadın ve erkek başvuruları ilgili kurumların resmi sitesinde yayınlanıyor. Peki ? 26. Dönem ne zaman yapılacak?

ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey hız kazandı. ve tarafından gelen duyuruları yakından takip edenler polis alımı son gelişmeleri sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde tarafından 26. Dönem hakkında açıklama yapıldı. Buna göre; ? 26. Dönem Eğitim sonu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için POMEM polis alımı son günlerde merak konusu oluyor. Detaylar şöyle;

SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Polis Akademisi duyurdu:

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır. Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur."

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz döneme ilişkin başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 28. Dönem başvurularının da aynı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

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POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 26. Dönem POMEM Eğitim Sonu Sınavı ne zaman, hangi tarihte?
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