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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:24

’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

’de meydana gelen trafik kazasında biri Gürcistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan uyruklu bir başka çay işçisi ise yaralandı.

'nin ilçesinde Hasan Kalaycı (55) yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Hasan Kalaycı ve bölgeye çay toplamak için geldiği öğrenilen Gürcistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada başka Gürcistan uyruklu kişi ise yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gürcistan uyruklu yaralı kişi Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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