Rize’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Hasan Kalaycı (55) yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Hasan Kalaycı ve bölgeye çay toplamak için geldiği öğrenilen Gürcistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada başka Gürcistan uyruklu kişi ise yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gürcistan uyruklu yaralı kişi Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.