Roketsan'dan Kırıkkale'ye yatırım

Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesine sahip olan Kırıkkale şimdi de ülkemizin stratejik ve önemli kuruluşları arasında yer alan Roketsan gibi dev bir kuruluşun yatırımı için gün sayıyor.

22 bin 500 dönümlük alan üzerine kurulacak Roketsan projesinin ihale aşamasında olduğunu açıklayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Projeyle ilgili tüm çalışmalar tamamlanırken, özellikle Roketsan projesinin Kırıkkale'deki istihdama önemli bir katkı sunacak" dedi.

22 BİN 500 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE KURULACAK

Her aşamasını takip eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı çalışmaların geldiği son durum hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi. Başkan Saygılı, "Roketsan 22.500 dönüm arazi üzerine kurulacak ve proje ihale aşamasında. Projeye yönelik tüm çalışmalar tamamlandı. Ama ön görülmeyen bazı problemler çıkıyor, bunlardan biri de istimlak problemi biz anlaşma yanındayız ancak iki kişinin arazisini bedellerinin fazlası verilmesine rağmen gönül rızaları ile devretmedikleri için acele kamulaştırılmaya gidildi. Bu da biraz zaman aldı. Ama çok şükür bu problemde çözüldü" diye konuştu.

Diğer taraftan Kırıkkale merkez Karacalı Köyü arazisi içerisine konuşlandırılacak Jandarma Er Eğitim ve Depo Komutanlığının inşası için çıkartılan ödeneğin Kırıkkale Valiliğine geldiği ve projenin ihale aşamasında olduğu öğrenildi.