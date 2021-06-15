Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanılurfa’da 10 yaşındaki çocuğu istismar eden adam tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:37

Şanılurfa’da 10 yaşındaki çocuğu istismar eden adam tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanılurfa’da 10 yaşındaki çocuğu istismar eden adam tutuklandı

’nın Eyyübiye ilçesinde küçük bir çocuğa cinsel istismar eden 50 yaşındaki M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'nın Eyyübiye ilçesinde M.A adlı şüphelinin, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olaydan haberdar olan aile, M.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur çocuğun alınan beyanının ardından soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayı M.A isimli şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanılurfa’da 10 yaşındaki çocuğu istismar eden adam tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA