Şanılurfa’da 10 yaşındaki çocuğu istismar eden adam tutuklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde M.A adlı şüphelinin, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olaydan haberdar olan aile, M.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur çocuğun alınan beyanının ardından soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayı M.A isimli şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.